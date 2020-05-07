Ростов-на-Дону, , 11:50 — REGNUM В Ростовской области посчитали, сколько предприятий занимаются производством защитных масок. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 7 мая.

По последним данным, на Дону пошив средств индивидуальной защиты занимаются сотрудники 117 предприятий. В сутки производится до 150 тыс. защитных масок. За месяц в регионе было произведено свыше 2,7 млн лицевых масок.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 1 мая введён обязательный масочный режим. С 12 мая нарушителей будут штрафовать. Продажей средств индивидуальной защиты занимаются 1,4 тыс. объектов автономной и сетевой розницы.

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