Ульяновск, , 11:50 — REGNUM В Ульяновской области тесты на SARS-CoV-2 показали положительный результат ещё у 32 человек. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Данные оперативного штаба России Стопкоронавирус.рф

По данным на 7 мая (10:45 мск), в Ульяновской области по итогам исследований на коронавирус положительный результат получен в 605 случаях, в том числе за последние сутки — у 32 человек.

При этом за сутки выздоровление отмечено у 23 пациентов, общее число переболевших COVID-19 достигло 112. Новых смертей нет: всего с начала пандемии в Ульяновской области скончались четыре человека, все они — пожилые люди.

Как сообщало ИА REGNUM, на 7 мая в Поволжье выявили 886 новых случаев заражения, общее число достигло 14 436. Антилидером является Нижегородская область, где тесты на SARS-CoV-2 показали положительный результат у 3610 человек.