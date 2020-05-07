Москва, , 11:49 — REGNUM Попавший под уголовное преследование бывший руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаил Музраев обвиняется в новом преступлении. Как уточнил один из адвокатов подозреваемого Андрей Грохотов, его подзащитному вменяется в вину злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы — ч. 1 ст. 285 УК РФ.

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Правозащитник, слова которого приводит ТАСС, пояснил, что новое обвинение связано с уголовным делом, которое было возбуждено в отношении Музраева ещё в июле 2019 года. По данным следствия, генерал дал своим подчинённым указания, которые не отвечали интересам службы. По этой статье УК РФ предусмотрено наказание до четырёх лет лишения свободы.

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«Вину Михаил Музраев не признаёт», — добавил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы Следственного комитета, бывший руководитель Волгоградского СУ СКР Михаил Музраев был задержан 10 июня 2019 года по подозрению в организации террористического акта и покушении в 2016 году на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Его обвиняют по ч. 2 ст. 205 «Террористический акт» и ч.1 ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Добавим, что в настоящее время подозреваемый содержится в СИЗО. По решению Лефортовского суд срок ареста генералу продлён до 10 июня 2021 года.

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