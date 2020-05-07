Москва, , 11:47 — REGNUM Вступление в силу Пекинского договора по аудиовизуальным исполнениям не принесет для России существенных изменений в правоприменении и в распределении доходов от использования аудиовизуальных произведений, так как необходимые изменения вносились в российское законодательство планомерно в 2014 и в 2015 годах. Об этом ИА REGNUM заявил управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал», патентный поверенный РФ, адвокат Роман Скляр.

«Пекинский договор по аудиовизуальным произведениям принят в 2012 году. Положения Пекинского договора по охране аудиовизуальных исполнений отражены в законодательстве Российской Федерации, что позволило на основании распоряжения правительства Российской Федерации от 28.08.2015 N 1659-р принять решение о присоединении к Пекинскому договору по аудиовизуальным исполнениям 2012 года. Об этом генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности, являющийся депозитарием данного международного договора, был проинформирован 19 октября 2015 года», — пояснил Скляр.

По словам адвоката, данный договор вступает в силу через три месяца после сдачи на хранение 30 государствами — членами данного договора своих документов о ратификации или присоединении. Несмотря на то, что Пекинский договор подписан значительно большим количеством государств, ратифицировала его (то есть присоединилась к нему) только 31 страна. Тридцатой страной стала Индонезия, ратифицировавшая договор 28 января 2020 года, в связи с чем он и вступил в силу 28 апреля 2020 года. Тридцать первой страной стала Швейцария, ратифицировавшая данный договор 11 февраля 2020 года.

«США и многие европейские страны, подписавшие договор ещё в 2012 году, до сих пор его не ратифицировали. Для США вообще характерна подобная позиция в отношении международных договоров в области интеллектуальной собственности: они, как правило, ратифицируют их очень долго и с определенными особенностями для действия на своей территории», — отметил Скляр.

Он пояснил, что для России существенных изменений в правоприменении и в распределении доходов от использования аудиовизуальных произведений не произойдёт, так как необходимые изменения вносились в законодательство планомерно в 2014 и в 2015 годах: законодатель корректировал положения части четвертой Гражданского кодекса, в том числе касающиеся аудиовизуальных произведений и прав авторов и исполнителей данных произведений. И присоединение к договору произошло после внесения необходимого количества поправок в часть четвертую Гражданского кодекса. Если бы национальное законодательство России не соответствовало бы Пекинскому договору, присоединения бы к нему с большой долей вероятности не произошло бы.