Симферополь, , 11:47 — REGNUM Медики в Крыму выявили коронавирус у 70-летней пациентки, которая скончалась 5 мая в Сакской районной больнице. Об этом 7 мая заявил глава региона Сергей Аксенв на заседании оперативного штаба по предупреждению инфекции.

По его словам, это первый случай смерти пациента, у которого выявили коронавирус. «Первый случай который был, официально подтвержден», — сказал Аксенов.

Напомним, ранее министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская заявила, что 5 мая скончалась женщина с правосторонней пневмонией. Пациентка поступила 30 апреля. Болезнь осложнялась множеством сопутствующих недугов.