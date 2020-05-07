, 11:46 — REGNUM Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края Владимир Солодов записал видео к 75-летию Победы Советского Союза над нацизмом, на котором он совместно со студентами Камчатского колледжа искусств исполняет известную песню композитора Анатолия Новикова на стихи поэта-песенника Льва Ошанина «Эх, дороги…». Видео 7 мая размещено на странице политика в социальной сети Facebook.

Как написал в сообщении, прикрепленном к видео, Солодов, каждый гражданин России может исполнить песню или стихи времен войны, записать их на видео и выложить в интернет, чтобы поздравить с Днем Победы ветеранов войны и вех жителей нашей страны.

Также политик признался, что для него данная песня является воспоминанием о студенчестве и академическом хоре МГУ.

«Сегодня решил повторить хоровой опыт со студентами Камчатского колледжа искусств», — отметил врио губернатора Камчатки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российская актриса Марина Берсенева приняла участие в акции «Сад Памяти», приуроченной к 75-летию Победы СССР над нацизмом, и призвала всех спеть 9 мая дома у окна или на балконе известную песню «День Победы».