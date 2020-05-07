Зеленокумск, Ставропольский край, , 11:49 — REGNUM Уголовное дело о невыплате заработной платы возбудили на Ставрополье против директора ЗАО «Строймаш» в городе Зеленокумске. Подозреваемый недодал работникам предприятия более 4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 7 мая в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

По данным следствия, фигурант дела с января по октябрь 2019 года частично не выплачивал заработную плату 50 работникам предприятия. Общая сумма образовавшейся за эти месяцы задолженности составила около 4,6 млн рублей. При этом проверка показала, что директор имел реальную возможность вовремя выплачивать зарплату всем подчиненным, но тратил деньги на иные производственные нужды.

В настоящее время следствие выясняет возможность возмещения задолженности перед работниками предприятия. Расследование дела продолжается.