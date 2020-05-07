Москва, , 11:39 — REGNUM В Москве к концу июня — началу июля наступит стабилизация ситуации с распространением коронавируса. Об этом 7 мая в эфире «Россия 24» заявил академик РАН, директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

«По Москве и Московской области снижение заболеваемости наступит после майских праздников. Ещё более снизится заболеваемость в июне. Мы можем с уверенностью говорить, что стабилизация ситуации наступит в моём понимании ближе к концу июня — началу июля», — сказал он.

Академик отметил, что «надеяться на какие-то волшебные способы исцеления от такого заболевания было бы очень сложно, и коронавирус будет циркулировать среди населения достаточно длительное время».