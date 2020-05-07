Южно-Сахалинск, , 11:45 — REGNUM Все предприятия Сахалинской области возобновят работу до конца мая, люди вернутся на рабочие места. Об этом заявил 7 мая губернатор региона Валерий Лимаренко в ходе прямой линии с жителями Смирныховского района.

Он напомнил, что 6 мая президент РФ Владимир Путин поручил руководителям регионов запускать программы восстановления на своих территориях в зависимости от обстановки по коронавирусу. На Сахалине с 12 мая будут открываться отдельно стоящие магазины непродовольственных и промышленных товаров, населению снова будут оказывать бытовые услуги.

«Я рассчитываю, что мы откроем общепит примерно через месяц», — сказал Лимаренко.

Он добавил, что в регионе относительно немного выявленных случаев коронавирусной инфекции, потому вполне возможно предотвратить её распространение и вернуть всех людей на рабочие места.

По данным оперативного штаба на 7 мая, в Сахалинской области выявлен 31 положительный тест на коронавирус, смертельных случаев в регионе нет.