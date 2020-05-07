Москва, , 11:43 — REGNUM Против России много лет идёт информационная война. Об этом 7 мая заявил заместитель директора Высшей школы современных социальных наук МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Гребенюк на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гребенюк отметил, что этот процесс идёт уже не первый год и даже не первое десятилетние.

«Россия подвергается информационной атаке, которая длится не один год, не одно десятилетие, и даже такая священная дата, как 9 мая, подвергается информационным атакам. Объектами атак в первую очередь выступает наша молодежь», — подчеркнул Гребенюк.

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