Москва, , 11:35 — REGNUM Российская актриса Марина Берсенева приняла участие в акции «Сад Памяти», приуроченной к 75-летию Победы СССР над нацизмом и призвала всех спеть 9 мая дома у окна или на балконе известную песню «День Победы». Соответствующее сообщение 7 мая размещено на странице актрисы в соцсети Instagram.

«Свершилось наконец-то! Позавчера мы посадили яблоньку и на ней уже появились маленькие бутончики. К 9 мая как раз зацветёт. Теперь #садпамятидома есть и у меня», — написала в своем сообщении Берсенева.

Также он поблагодарила всех, кто ей в этом помогал, и, отметив, что в нынешнем году День Победы всем придется отмечать дома, от имени организаторов акции призвала всех желающих спеть 9 мая после Минуты Молчания на балконе или у окна своего дома песню «День Победы».

https://www.instagram.com/p/B_2brWxDoCz/

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Российский певец, композитор и телеведущий Марк Тишман также призвал всех граждан России исполнить 9 мая в день 75-летия Победы у окна или на балконе своего дома популярную песню композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы».