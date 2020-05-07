Нью-Йорк, США, , 11:35 — REGNUM Пандемия коронавируса сказалась на незаконной торговле наркотиками. Так, из-за введённых властями государств ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, значительно затруднили или вовсе прервали поставки наркотиков. Об этом свидетельствуют данные, изложенные в докладе управления Организации Объединённых наций по наркотикам и преступности о тенденциях на рынке наркотиков во время эпидемии.

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Так, отмечается, что ограничения авиасообщения сказались на торговле синтетическими наркотиками (метамфетамин), для поставок которых между континентами чаще всего использовался воздушный транспорт. При этом некоторые цепочки поставок наркотических средств прервались, а сокращение наземных маршрутов заставляет наркоторговецев искать альтернативные маршруты для контрабанды. Так, если до пандемии основная героина в основном перевозилась по суше, но теперь чаще используются морские маршруты. Об этом свидетельствует частное обнаружение опиатов в Индийском океане. При этом поставки кокаина по-прежнему осуществляются морем.

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Из доклада следует, что меньше всего от карантинных мер пострадает незаконная торговля каннабисом. Его обычно производят рядом с рынком потребления.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля подразделения по борьбе с наркотиками изъяли в Иране почти 1,3 тонны различных запрещённых наркотических веществ.

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