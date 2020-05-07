Токио, , 11:32 — REGNUM Bandai Namco представила нового персонажа файтинга Dragon Ball FighterZ — Гоку в форме «Ультра Инстинкт». Трейлер с демонстрацией возможностей героя был опубликован 6 мая на YouTube-канале компании.

Гоку в форме «Ультра Инстинкт» появится в игре 22 мая 2020 года. Его можно будет приобрести отдельно или в составе набора дополнительных бойцов.

Напомним, Dragon Ball FighterZ — это экшен-игра по мотивам одноимённой манги. Её релиз состоялся в 2018 году.

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