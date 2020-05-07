Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM В Ростовской области поисковики обнаружили обломки взорванного в октябре 1941 года бронепоезда. Состав был обездвижен при обороне Таганрога, сообщили ИА REGNUM в поисковом объединении «Миус-фронт».

"Поисковикам удалось обнаружить детали башни бронеплoщадок, вооружения, оснащения бронепоезда №45 из 8-го отдельного дивизиона бронепоездов подполковника Суханова. Стальная крепость погибла в бою с танками и самолётами гитлеровцев 17 октября 1941. Несколько часов экипаж сдерживал атаки мотопехоты СС. В конечном итоге у станции Марцево поезд был обездвижен», — уточнили в поисковом отряде.

Железнодорожные артефакты предполагается установить на вокзале Таганрога, откуда состав ушёл в последний боевой путь.