Москва, 7 мая 2020, 11:31 — REGNUM Чтобы избежать психологических проблем во время пребывания в режиме самоизоляции, родители должны помочь детям выстроить конструктивные коммуникации и составить общий для всех режим и свод правил, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 7 мая, заместитель директора Федерального института развития образования РАНХиГС Эвелина Алиева.
«Коронавирус и режим самоизоляции в России»
Договориться о правилах и сотрудничать: о детях в режиме самоизоляции
«Когда родители и дети проводят время самоизоляции вместе, могут возникать разного рода проблемы: они мешают друг другу заниматься делами, не могут поделить пространство, возникает хаос и напряжение. Для решения этих проблем нужна своего рода кооперация, нужны договоренности. Нужно решить, когда мы работаем и когда отдыхаем, «зонировать» территорию на рабочие и нерабочие пространства, стараться контролировать эмоции.
Если дети — маленькие, для них всё это может проходить в режиме игры. С теми, кто постарше, можно говорить уже иначе. В любом случае важно, чтобы был внутренний режим, график, распорядок. Рутину тоже можно сделать интересной, но для этого нужна конструктивная коммуникация, партнерские отношения, совместная выработка общих для всех правил, совместное занятие общими делами«, — отметила Эвелина Алиева.
Все проходит, пройдет и эпидемия коронавируса. Но пока Россия в основном на самоизоляции. Это сложное время и переживают его по-разному. Кто-то увеличил физическую активность, делает упражнения или танцует под музыку. Кто-то решил заняться творчеством, рисует картины или пишет стихи. Кто-то продолжает выполнять свои повседневные обязанности, чтобы оставаться в реальности. А в целом российское общество показывает, что оно способно справиться с проблемами, вызываемыми вынужденным пребыванием дома.