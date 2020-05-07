Москва, , 11:31 — REGNUM Чтобы избежать психологических проблем во время пребывания в режиме самоизоляции, родители должны помочь детям выстроить конструктивные коммуникации и составить общий для всех режим и свод правил, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 7 мая, заместитель директора Федерального института развития образования РАНХиГС Эвелина Алиева.

« Когда родители и дети проводят время самоизоляции вместе, могут возникать разного рода проблемы: они мешают друг другу заниматься делами, не могут поделить пространство, возникает хаос и напряжение. Для решения этих проблем нужна своего рода кооперация, нужны договоренности. Нужно решить, когда мы работаем и когда отдыхаем, «зонировать» территорию на рабочие и нерабочие пространства, стараться контролировать эмоции.