Екатеринбург, , 11:32 — REGNUM В Свердловской области подтвердили информацию о 243 выздоровевших людях, у которых ранее выявляли COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

За минувшие сутки из больниц выписали ещё 31 человека. Они полностью здоровы, перед выпиской пациентов ещё раз проверили на коронавирус.

15 человек с COVID-19 лежат в тяжёлом состоянии, 59 — в среднем степени тяжести, большинство людей с инфекцией чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 1 тысяча 429 случаев выявления коронавируса. В регионе действует бессрочный режим «самоизоляции».

Читайте ранее в этом сюжете: Волонтёры раздали 50 тысяч масок в Екатеринбурге