Хабаровск, , 11:50 — REGNUM На Дальнем Востоке за сутки, по состоянию на 7 мая 2020 года, выявили 207 человек с коронавирусом. В анти-лидерах по росту числа положительных тестов Хабаровский край, Приморье и Бурятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных федеральной мониторинговой группы.

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В Хабаровском крае новых случаев заражения — 43, всего с начала наблюдений — 781, выздоровлений — 234, смертей — семь.

В Приморье новых случаев заражения — 43, всего — 727, выздоровлений — 130, смертей 10 — за сутки умерли ещё два пациента.

На Сахалине новых случая 2, всего — 31, выздоровлений 20, умерших нет.

В Якутии за сутки выявили 37 человек с коронавирусом, всего — 385, выздоровлений — 66, смертей — четыре.

В Амурской области новых случаев заражения — 6, всего — 112, выздоровлений — 16, умерших — один.

В Бурятии выявили за сутки 49 человек с коронавирусом, всего — 499, выздоровлений — 144, смертей — четыре.

В Забайкалье новых случаев заражения — 16, всего — 254, выздоровлений — 88, умерших нет.

В Еврейской АО за сутки выявлено 6 человек с коронавирусом, всего — 159, выздоровлений — 23, умерших — один.

В Магаданской области новых случаев заражения — 2, всего — 138, выздоровлений — 57, умерших — двое.

На Камчатке выявлено два человека с коронавирусом, всего — 350, выздоровлений — 44, умерших нет.

На Чукотке новых случаев заражения за сутки выявили — один, всего — 27, выздоровлений — восемь, умерших нет.

Статистика победы врачей над инфекцией многократно опережает смертность: полностью вылечены за всю историю наблюдений на Дальнем Востоке 788 пациентов с коронавирусом, умерли за весь период — 28 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в общежитии Дальневосточного медуниверситета, порядка 30 студентов госпитализированы. Случаи заражений зафиксированы в краевом перинатальном центре и роддоме Комсомольска-на-Амуре — там заразились как пациентки, так и медики. Девять человек (медики и пациенты) заражены в психиатрической больнице Еврейской АО.