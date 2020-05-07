Москва, , 11:28 — REGNUM Адыгея, Псковская область и Удмуртия входят в тройку регионов России с самой высокой смертность пациентов, у которых выявили коронавирус. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

По состоянию на 7 мая смертность в Адыгее составляет 3,4%, в Псковской области — 3,29%, Удмуртии — 2,91%, Ингушетии — 2,62%, Хакасии — 2,27%, Ставропольском крае — 2,25%, Кемеровской области — 2,02%, Омской области — 1,92%, Калининградской области — 1,84%, Севастополе — 1,82%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 мая в России выявили 177 160 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 23 803 человека, скончались 1625 пациентов.

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