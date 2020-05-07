Чебоксары, , 11:27 — REGNUM В Чувашии тесты на SARS-CoV-2 показали положительный результат ещё у 58 человек. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Скриншот с сайта оперативного штаба России Стопкоронавирус.рф

По данным на 7 мая (10:45 мск), в Чувашии с начала пандемии положительный результат исследований на коронавирус получен у 950 человек, в том числе за последние сутки — у 58. Напомним, в Чувашии ежедневный прирост держится примерно на одном уровне: на утро 6 мая тесты на коронавирус дали положительный результат у 48 жителей, 5 мая — у 49 человек, 4 мая — у 64 граждан, 3 мая — у 55 человек.

При этом растёт число выздоровевших: в целом в Чувашии 175 человек переболели COVID-19, в том числе за последние сутки выздоровление зарегистрировано у 14 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии к 12 мая будет приниматься решение о снятии ограничительных мер, которое предположительно пройдёт в три этапа. Руководитель республики Олег Николаев заявил, что «будем действовать очень осторожно», учитывая эпидемиологическую ситуацию.

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