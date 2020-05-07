Пермь, , 11:27 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 7 мая, выявлено еще 26 носителей коронавируса. Все эти случаи подтверждены референс-центром, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Семь зараженных пациентов находятся в больнице, еще 19 — изолированы на дому из-за бессимптомного протекания заболевания. Среди выявленных носителей коронавируса 11 мужчин и 15 женщин. Двое прибыли из Москвы, остальные контактировали с зараженными гражданами внутри региона.

По словам главного внештатного эпидемиолога минздрава края Кирилла Овчинникова, количество пациентов, проходящих лечение на дому, увеличивается в связи с тем, что большинство из них — это молодые люди в возрасте до 45 лет. У многих (около 2/3) заболевание протекает бессимптомно, и они легко его переносят.

Общее число выявленных носителей коронавируса в регионе на 7 мая составляет 699 человек. Ежедневный прирост — 3,8%.