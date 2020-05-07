Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Оперативный штаб Санкт-Петербурга 7 мая представил новую статистику по выявленным носителям коронавируса за последние сутки.

«Зафиксировано 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге [подтвердили] 6190 случаев заражения COVID-19. Умерло 44 человека. Выздоровело 1552 человека», — сообщили в четверг в оперативном штабе.

Добавим, за сутки число подтвержденных летальных исходов от COVID-19 в Петербурге приросло еще четырьмя случаями, они уже включены в указанные 44 случая.

За 24 часа в городе на коронавирус протестировали еще 7 тыс. 241 человека.

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