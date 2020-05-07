Москва, , 11:22 — REGNUM Видео с песнями времен Великой Отечественной войны записали с членами своих семей сотрудники двух российских космодромов «Байконура» и «Восточного». О этом сообщил директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на своей странице в соцсети Twitter, видео с исполненными песнями времен войны размещено на его канале на популярном видехостинге Youtube.

«Сотрудники космодромов «Восточный» и «Байконур» вместе со своими родными сделали подарок к юбилею Великой Победы», — написал в своем сообщении глава Роскосмоса.

Также он отметил, что в записи видео приняли участие сотрудники и члены семей специалистов-стартовиков филиалов Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры двух космодромов.

На видео сотрудники Роскосмоса исполняют популярные песни военных лет: «Катюшу», «Огонёк», «Три танкиста», «День Победы» и другие.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Творческое объединение под руководством Владислава Маленко «Московский театр поэтов» запустило акцию «До последнего дыхания», посвященную 75-летию победы СССР над нацизмом, в которой участники объединения читают стихи советских поэтов времён Великой Отечественной войны.