Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Все игры предстоящей презентации Inside Xbox будут оптимизированы для новой консоли Xbox Series X. Об этом 7 мая сообщается на странице компании в Twitter.

https://twitter.com/Xbox/status/1258218161431691264

Организаторы презентации также показали, как будет выглядеть значок «оптимизирован для Xbox Series X». По их словам, на мероприятии геймерам предстоит часть видеть его.

Напомним, игровая презентация Inside Xbox пройдёт сегодня, 7 мая, в 18:00 МСК. Ожидается, что на ней Microsoft представит свои новые проекты.

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