Нижний Новгород, , 11:18 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 7 мая выявили 886 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений в Поволжье выросло до 14 436 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлено 312 новых случаев заражения, в Татарии — 105, в Башкирии — 83, в Самарской области — 67, в Чувашии — 58, в Мордовии и Саратовской области — по 41, в Пензенской области — 34, в Ульяновской области — 32, в Марий Эл и Оренбургской области — по 31, в Пермском крае — 26, в Кировской области — 25.

С учетом новых данных общее число подтверждённых заражений в Нижегородской области составило 3610 случаев, в Татарии — 1415, в Башкирии — 1243, в Мордовии — 1018, в Чувашии — 950, в Саратовской области — 876, в Марий Эл — 814, в Оренбургской области — 798, в Самарской области — 743, в Пермском крае — 699, в Кировской области — 686, в Пензенской области — 635, в Ульяновской области — 605, в Удмуртии — 344.

Выписаны после полного выздоровления 3026 человек в Поволжье, за последние сутки 318 пациентов вылечились. 111 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 13 человек — в течение минувших суток.

ИА REGNUM напоминает, всего в России на 7 мая подтверждено 177 160 случаев заражения коронавирусом, 11 231 — за минувшие сутки. Выздоровели 23 803 человека, 1625 человек скончались, 88 — за минувшие сутки.

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