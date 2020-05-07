Улан-Удэ, , 11:17 — REGNUM На площади Славы в столице Бурятии Улан-Удэ установили новый памятник, который посвящён труженикам тыла и детям войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, скульптурная композиция была изготовлена в Москве.

Она состоит из четырёх бронзовых фигур: мужчина и мальчик изготавливают винт самолёта, а женщина с девочкой собирают урожай ржи. Между ними стоит стела.

«Стела состоит из предметов, производящихся в тылу для нужд фронта, на стеле также будут прикреплены таблички с информацией о работе тыла», — отметили в администрации.

Автором проекта является скульптор Алексей Чебоненко, в мастерской которого и был изготовлен памятник. Однако ни он сам, ни члены его коллектива не смогли приехать в республику для его установки из-за строгих мер в рамках борьбы с коронавирусом. В результате городские власти привлекли подрядчиков.

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