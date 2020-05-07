Вашингтон, , 11:16 — REGNUM В сети появился кинематографический трейлер экшен-игры Ghostrunner. Его опубликовали 6 мая на YouTube-канале издания IGN.

В Ghostrunner игрокам предстоит взять на себя управление смертоносным воином будущего. По словам разработчиков, сражения будут происходить как в реальной мире, так и в киберпространстве.

Релиз Ghostrunner ожидается в 2020 году. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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