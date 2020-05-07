Балтайский район, , 11:53 — REGNUM В Саратовской области в Балтайском районе, закрытом на карантин в связи с коронавирусом, организована и продолжает работу дежурная группа на базе МБДОУ «Детский сад села Балтай». Она рассчитана на детей граждан, продолжающих осуществлять свою трудовую деятельность на системообразующих предприятиях. В районный отдел образования от родителей поступило 15 заявлений об устройстве детей в дежурную группу, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при областном правительстве.

В условиях карантина детский сад работает в особом режиме: составлен график работы воспитателей и младших воспитателей; пищеблока и других служб образовательного учреждения; со всеми работниками детсада проведен инструктаж.

Вход в детское учреждение — строго в масках и бахилах. Работники и родители обрабатывают руки кожным антисептиком. Медсестра проводит ежедневные утренние фильтры детей. Измеряется температура тела работников детсада при входе. Регулярно проводят проветривание и влажную уборку помещений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на карантин из-за большого числа зараженных коронавирусом закрыли два села в Вольском района, а также Ершовский и Балтайский районы.

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