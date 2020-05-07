Москва, , 11:11 — REGNUM Творческое объединение под руководством Владислава Маленко «Московский театр поэтов» запустило акцию «До последнего дыхания», посвященную 75-летию Победы СССР над нацизмом, в которой участники объединения читают стихи советских поэтов времён Великой Отечественной войны. Видео с записью читающих членов размещено в официальной группе «Московского театра поэтов» в социальной сети «ВКонтакте».

На размещенных видео члены творческого объединения читают стихи таких советских поэтов времен войны как Семен Гудзенко, Всеволод Багрицкий, Владислав Занадворов и других.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащие Южного военного округа (ЮВО), проходящие службу на размещенной в Армении военной базы России приняли участие в акции «Аллея Победы» в Гюмри.