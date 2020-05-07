Рязань, , 11:12 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусом выявили жителей Рязанской области за прошедшие сутки. Об этом 7 мая сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в регионе зарегистрировано 1396 случаев заражения. По данным региональной оперативной группы, 6 мая из лечебных учреждений выписано 37 человек, перенёсших коронавирусную инфекцию, из них трое детей.

Общее количество выздоровевших в Рязанской области — 126 человек, большинство из них проходили стационарное лечение.