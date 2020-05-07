Курган, , 11:06 — REGNUM «Серебряный волонтёр» из Кургана Земфира Дятченко выделила из своей небольшой пенсии 10 тысяч рублей для помощи врачам, которые работают с пациентами COVID-19 в областной инфекционной больнице. О пенсионерке, которая решила финансово помочь тем, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в штабе курганских волонтёров «Мы вместе».

«Земфира Петровна позвонила к нам в штаб с предложением помощи от «серебряных волонтёров». Но в силу возраста она должна соблюдать режим самоизоляции, поэтому принять её предложение мы не могли. Наоборот, она попадает под категорию людей, которым мы приносим продовольствие, предметы первой необходимости, лекарства. Тогда она от всего сердца попросила нас хотя бы деньги от неё принять, чтобы закупить необходимое медицинским работникам, которые работают с больными», — рассказала волонтёр Елена Васильева.

Земфира Петровна Дятченко человек в микрорайоне Рябково известный. Она десятки лет проработала воспитателем в детском саду, активист культурно-массового сектора Курганского городского совета ветеранов. Поёт в двух хорах «Русь» и «Ветеран», вместе с «серебряными волонтёрами» выступает в реабилитационных центрах и детских домах столицы Зауралья. В период самоизоляции такому активному человеку, привыкшему помогать людям ежедневно, сложно усидеть в четырёх стенах.

Есть определённые сложности в изоляции, но «серебряные волонтёры» без дела не сидят, сообщила корреспонденту ИА REGNUM Земфира Петровна Дятченко.

«Рукодельничаю дома, у моего подъезда палисадничек небольшой разбит с цветами, и надо за ним ухаживать. Спускаюсь, когда на улице мало людей, и копаюсь потихоньку. В магазин возле дома сама хожу, ребят не напрягаю. Маску, перчатки надеваю — и вперёд. Вирус этот новый, конечно, очень опасный и коварный. И вижу, что люди не соблюдают правила безопасности. Не сложно ведь надеть маску в магазине. Сшить её нетрудно, эту самую маску. Ребятишки с утра до позднего вечера во дворе бегают без всякой защиты — тревожусь за них. В магазинах люди без масок. Какая самоизоляция здесь? Поэтому сочувствую врачам, которые сражаются с этой коронавирусной заразой, и решила помочь им, чем могу. Хотя бы маленькой толикой», — рассказала Земфира Петровна о своих буднях на самоизоляции.

Земфира Дятченко отметила, что Курганский совет ветеранов подготовил обширную культурную программу к 75-летию Победы.

«Но не просто так президент нашей страны просит нас посидеть дома, поберечь себя. Очень сожалею, что наши праздники — Первомай и День Победы — справлять приходится у экранов телевизоров. И дети мои не могут приехать из Тюмени. Они тоже соблюдают режим коронавирусный. Но хочу обратиться к землякам: давайте соберёмся с силами и потерпим. От нашего поведения зависит и работа, и праздники, и возврат к нормальной, неизолированной жизни. А сейчас, если делом не получается, тогда небольшой копейкой хотя бы поможем тем, кому сейчас тяжело», — обратилась Земфира Дятченко к землякам.