Тбилиси, , 11:03 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии было выявлено 5 новых случаев коронавируса, и общее число на 11:00 часов 7 мая достигло 615 человек.

За этот же период из больниц выписались 6 человек, и число выздоровевших достигло 275 человек.

Комментируя журналистам общую эпидситуацию в стране, медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая заявила, что количество выздоровевших граждан приближается к числу остающихся в клиниках инфицированных пациентов, и это, по ее мнению, является позитивным фактом. Лечение в COVID-клиниках в масштабе всей страны на данный момент продолжает 331 пациент.

В графе скончавшихся числится 9 летальных исходов, в стационарах находится 491 пациент, а в зонах карантина — 4948 граждан. Отдельно зарегистрированы 3 граждан Грузии, прибывшие на лечение из-за рубежа.