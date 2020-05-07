Москва, , 11:02 — REGNUM Новые положительные пробы на коронавирус выявлены в 84 российских регионах в течение суток 6 мая, всего таких проб 11 231. Об этом информирует 7 мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего положительных тестов в Москве — 6703. В Московской области — 842, в Нижегородской — 312, в Санкт-Петербурге — 306, в Дагестане и Татарии — по 105.

В десятку регионов, где выявлено больше всего положительных проб, вошли также Краснодарский край — 99, Ямало-Ненецкий АО — 93, Северная Осетия — 89 и Рязанская область — 86.

Только по одной положительной пробе выявлено в Ненецком автономном округе и на Чукотке.

Общее количество выявленных положительных проб достигло в России 177 160. Среди пациентов с такими пробами скончались 1625 человек, в том числе 88 — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 48,7% из более чем 11,2 тыс. новых случаев клинических проявлений болезни не было.