Псков, , 11:21 — REGNUM В Псковской области из 24 административных районов ни одного случая коронавирусной инфекции не выявлено только в Локнянском районе. За сутки в регионе получено 26 положительных тестов на наличие вируса. Об этом 7 мая сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в одной из социальных сетей.

За время пандемии в регионе выявлено 270 подтвержденных случаев заражения, из них 41 человек уже выздоровел, восемь скончались. Кроме того, в области проведено 11 698 тестов на коронавирус.

За последние сутки, по данным оперативного штаба по Псковской области, положительный результат показали 26 тестов, при этом федеральный оперативный штаб сообщает лишь о 17 выявленных положительных тестах.

«Без подтвержденных случаев остался только один район — Локнянский. Серьёзные опасения вызывает падающий индекс самоизоляции. Днем было 1,6 — 1,8 баллов. Это очень низкий показатель», — написал губернатор.

Он отметил, что результат такой самоизоляции и майских праздников будет виден по статистике через неделю. Тогда же будет приниматься решение о смягчении или ужесточении действующих ограничений.

«Пока количество людей на улицах вызывает большую тревогу», — резюмировал Ведерников.

Согласно статистике по коронавирусу в Псковской области, наибольшее число случаев отмечается в крупных городах, таких как Псков — 82, и Великие Луки — 24, а также в районах: Островский — 41, Новосокольнический — 23, Невельский — 20, Псковский — 17, Гдовский — 14. В Дедовичском — семь, Струго-Красненском — шесть, Пустошкинском и Печорском — по пять случаев. Четыре случая в Опочецком, по три случая выявлено в Великолукском, Красногородском, Новоржевском, Порховском районах.

В Пыталовском два, а в Бежаницком, Дновском, Куньинском, Палкинском, Плюсском, Пушкиногорском, Себежском и Усвятском — по одному случаю коронавирусной инфекции.

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