Москва, , 11:01 — REGNUM В России на сегодняшний день количество жертв коронавирусной инфекции достигло 1625 человек. Такие данные 7 мая предоставил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

Читайте также: В России смертность от коронавируса составляет 0,93%

Всего за последние сутки в стране от заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, скончались 88 человек. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Москве и Московской области — 39 и 15 соответственно. Семь человек умерли в Нижегородской области, по четыре пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Коми и Санкт-Петербурге.

Также по теме: В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 231 тыс. человек

Также в списке регионов, в которых зафиксированы летальные исходы от последствий коронавирусной инфекции, Северная Осетия — Алания (два случая), Самарская область (2) и Приморский край (2). По одному пациенту скончались в Белгородской, Калужской, Тульской, Саратовской, Тюменской, Новосибирской и Омской областях, в Дагестане, Крыму, Мордовии, Татарии и Пермском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за весь период пандемии достигло 177 160 случаев. Смертность от новой коронавирусной инфекции на территории страны составляет 0,93%.

Читайте ранее в этом сюжете: В России за сутки выявлено 11,2 тыс. положительных проб на коронавирус