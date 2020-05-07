Тбилиси, , 11:09 — REGNUM В Грузии выздоровел пациент, при лечении которого использовали переливание плазмы (плазмаферез). Об этом 6 мая рассказал директор тбилисской Центральная инфекционная больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире грузинского Общественного телевидения.

Как рассказал руководитель больницы, к ним поступил 60-летний пациент с COVID-19. Болезнь у него протекала тяжело, и применение лекарственных средств не помогало. После двухнедельного лечения пациенту сделали переливание плазмы.

Церцвадзе отметил, что после этого симптомы COVID-19 в течение недели исчезли полностью, а еще через неделю тестирование не обнаружило SARS-CoV-2 в крови пациента.

«Указанный случай интересен тем, что в Грузии впервые произошло использование плазмафереза для лечения пациента с COVID-19, и этот случай показал, что плазмаферез может быть полезен для лечения тяжелых больных», — сказал Церцвадзе.

Напомним, 5 мая в Тбилисской инфекционной больнице сообщили, что выписан пациент, курс лечения, которого длился рекордные для Грузии 2 месяца. Он поступил в медучреждение 5 марта, и даже после нормализации состояния здоровья тесты на коронавирус долгое время давали положительные результаты.