Красноярск, , 11:06 — REGNUM Центр КТ-диагностики пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию начал работать в Красноярском государственном медицинском университете имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.

КТ-диагностика (компьютерная томография) является наиболее чувствительным методом для определения COVID-ассоциированной пневмонии. Это дополнительное исследование позволяет оперативно принимать обоснованное решение о дальнейшей тактике лечения.

В КТ-центр КрасГМУ пациенты будут доставляться из поликлиник Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов санитарным автотранспортом.

Всем поступившим первоначально будет проведена компьютерная томография, позволяющая выявить вирусную пневмонию. Также будут проведены все необходимые анализы. После этого специалисты университета определят тактику и желательное место лечения пациента — домашнее или в клинике.

Напомним, это уже второй такой центр в краевой столице. Первый КТ-центр был открыт в Красноярске в СКЦ ФМБА России.

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