Москва, , 10:53 — REGNUM Проводимые исследования позволили выявить за минувшие сутки в России 11 231 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает 7 мая московский оперштаб.

Случаи заражения обнаружены в 84 регионах РФ из 85. 88 пациентов с коронавирусом умерли, полностью выздоровели 2476.

Лидером по числу новых случаев остаётся Москва, где, по заявлениям властей города, увеличили объёмы проводимых тестирований — 6703. Далее следуют Подмосковье — 842, Нижегородская область — 312, Петербург — 306, Дагестан и Татария — по 105.

Всего на сегодняшний день в России подтверждено 177 160 случаев заражения коронавирусом. Умерли 1625 человек.