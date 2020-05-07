Подгорица, , 10:51 — REGNUM Новые случаи коронавируса не выявляются в Черногории уже несколько дней. Также по состоянию на 7 мая в стране больше нет госпитализированных с COVID-19. Всего с момента выявления первого случая 15 марта заболели 324 человека, выздоровели 265, сейчас болеет 51 человек. Скончались 8 человек.

Главный санитарный врач Черногории Бобан Мугоша заявил, что второй этап ослабления ограничительных мер может начаться ранее 18 мая, если эпидемиологическая ситуация будет стабильной.

На 18 мая запланировано открытие кафе, ресторанов, торговых центров.