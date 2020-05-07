Москва, , 10:48 — REGNUM Режим самоизоляции позволил избежать взрывного роста распространения инфекции в России, а это, в свою очередь, дало возможность вовремя изучить опыт иностранных государств, а главное — нарастить мощности здравоохранения и с запасом подготовить коечных фонд для приёма больных. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич. Он также выразил надежду, что ситуация с коронавирусом приведёт к реорганизации государственной системы здравоохранения.

ИА REGNUM: Олег Олегович, наш предыдущий разговор касался, в частности, того, как разные страны подошли к борьбе с эпидемией. Про Швецию говорили, что можно недели две подождать, прежде чем делать выводы…

Олег Янушевич: По Швеции, так же как и по Белоруссии — я не могу сказать — есть государственная политика, и я не являюсь сотрудником МИД, чтобы давать оценку. Но в Швеции всегда было чёткое понимание дистанции между людьми, граждане там очень дисциплинированные. Наверное, позиция «давайте все переболеем и у нас разовьётся иммунитет», преждевременная. Потому, что пока те исследования, которые проводятся, показывают, что иммунитет к данному вирусу не очень стойкий.

В Германии, в частности, последние исследования проводили. Они наблюдали за семьями, в которых переболели SARS-CoV-2 и смотрели, насколько долго сохраняется иммунитет. Поэтому рассчитывать на то, что повторное заражение коронавирусом невозможно, наверное нельзя. Конечно, есть люди, которые переносят вирус достаточно легко, бессимптомно, но пока ещё никто не проводил глубоких и больших исследований: влияет ли лёгкое течение вируса на дальнейшее состояние лёгких и так далее. Поэтому на сегодняшний день у нас пока нет чёткой медицинской информации, основанной на большом количестве исследований.

Мы не можем говорить, насколько пасен этот вирус для общего состояния здоровья даже тех людей, которые перенесли это в лёгкой форме или вообще не болеют. Поэтому год наступил достаточно сложный, и мы во имя нашего будущего поколения, должны собраться и потерпеть.

ИА REGNUM: Есть такая пословица — «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Режим самоизоляции позволил избежать взрывного роста распространения инфекции в России, а главное — нарастить мощности здраво-охранения и с запасом подготовить коечных фонд для приёма больных. Вы с этим согласны?

Олег Янушевич: Вы знаете, если рассуждать философски, то да. Но мне кажется, любая критическая ситуация позволяет решать быстрее какие-то проблемы, но в общечеловеческом плане — граждане всегда любые негативные ситуации оценивают плохо. И лишний ряд об этом вспоминать не будет. Надеюсь, что ситуация с коронавирусом приведёт к изменениям и в системе реорганизации государственной системы здравоохранения и не только в нашей стране, но и во всём мире.

Потому, что и Италия, и Китай, и США, и Испания, и Германия столкнулись с проблемами в своих системах. Поэтому конечно, будет проведён глубокий анализ произошедшего, который позволит организаторам здравоохранения, администраторам, чиновникам, пересмотреть системы организации здравоохранения в целом. Но мне безумно жалко тех людей, которые умерли от этого вируса, тех людей, которые потеряли своих близких. И я не знаю, насколько их жизни восполнят те вещи, о которых мы с вами говорим.

ИА REGNUM: Насколько важен поэтапный выход из ограничительных мер?

Олег Янушевич: По другому не получиться, как бы не хотелось всем завтра сесть в самолёт и отправиться в путешествие. Очень бы хотелось всем детям завтра прибежать в школу, а студентам — в университеты, чтобы мы все сели в летнем кафе и пили кофе, гуляли по Москве. Но ведь вы понимаете, что это нереально? Поэтому естественно, всё будет происходить поэтапно и каждый шаг администрация и чиновники должны продумывать. И перед тем, как принимать конкретное решение, необходим хотя-бы анализ и прогноз.

ИА REGNUM: Вы согласны с утверждением главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, сказавшим недавно, что часть ограничительных мер, введённых в связи с угрозой распространения COVID-19, в России будет сохранена до появления вакцины?

Олег Янушевич: Наверное мы не сможем до появления действенной вакцины ограничивать население и людей. Конечно эти поэтапные меры будут будут приняты в более ранний период, чем получена действительно действующая вакцина. Мне кажется, что всё-таки мы постепенно выйдет на плато и заболевание пойдёт на спад. Люд будут соблюдать дистанцию, будут понимать, что, анкерное, какие-то массовые, крупные мероприятия посещать теперь не стоит. И последовательно мы выйдем из этого пика заболеваемости. А к этому времени, я думаю, уже будет и вакцина готова.

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Напомним, по состоянию на 6 мая в 85 регионах России зарегистрировано 165 929 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 21 327 человек.

Ранее Олег Янушевич, говоря о важности карантинных мероприятий, отмечал, что для людей, которые отвыкли от чрезвычайных ситуаций, самоизоляция действительно стала испытанием, но при этом каждый должен понимать: помочь и врачам, и себе можно только тогда, когда человек не будет бесцельно бродить по городу, а постарается провести это время дома.

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