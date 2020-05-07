Берлин, , 10:38 — REGNUM Глава канцелярии главы немецкого правительства Ангелы Меркель Хельге Бран заявил, что эпидемия коронавируса продлится как минимум до конца 2020 года. Об этом 7 мая он сообщил в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

«Скорее всего, сейчас только середина пандемии, если она продлится до конца года, то это будет оптимистический сценарий», — отметил Браун.

Напомним, ранее 6 мая канцлер Германии Ангела Меркель объявила о мерах по облегчению карантинного режима. Тем не менее она подчеркнула, что в случае необходимости ограничения вернуться.

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