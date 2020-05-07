Ростов-на-Дону, , 10:29 — REGNUM В Ростовской области ещё у двух медицинских работников выявили положительный тест на SARS-CoV-2. Речь идёт о сотрудницах городской поликлиники № 1 Таганрога. Эту информацию подтвердили в региональном пресс-центре, передаёт ИА REGNUM.

«Случай инфицирования подтвержден у двух сестёр, однако нельзя связывать это с профессиональной деятельностью. Обе заболели по месту проживания», — уточнили в региональном пресс-центре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава донского минздрава Татьяна Быковская привела общие данные о медиках с выявленным положительным тестом на коронавирус. По данным на 6 мая, их в регионе 121 человек — это сотрудники муниципальных организаций, федеральных медучреждений и частной стоматологической клиники.

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