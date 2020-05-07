Саратов, , 10:30 — REGNUM В Саратовской области на 7 мая общее число подтвержденных случаев коронавируса достигло 876, за сутки подтвердился 41 тест. Выздоровели с начала эпидемии 157 человек, за последние 24 часа — 22 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые выявленные положительные результаты — у 20 человек из числа контактных лиц, у 17 человек — с внебольничной пневмонией, четверо прибыли из Москвы с признаками ОРВИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области по информации на 6 мая выявлено 835 случаев заражения коронавирусом.

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