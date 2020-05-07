Киев, 7 мая 2020, 10:28 — REGNUM Весенние заморозки на Украине могут уничтожить 15−25% урожая 2020 года, заявил директор Института сельского хозяйства Степи Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Семеняк, сообщила 5 мая пресс-служба института.
Семеняк отметил, что в текущем году урожай будет зависеть от морозостойкости культур и от технологий, которые применят аграрии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пандемия коронавируса превратила Украину в страну, от которой зависит международная продовольственная безопасность.
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