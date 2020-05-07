Анадырь, , 10:21 — REGNUM Комитет по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа организовал лыжную акцию «Навстречу Великой Победе!», в которой приняли участие лыжники и сноубордисты края. Об этом 7 мая сообщается на официальной странице Чукотского АО в социальной сети Instagram.

К сообщению прикреплено видео акции, на которой около полутора десятков спортсменов с государственными флагами РФ, флагами Чукотского АО и флагами к 875-летию Победы в определённом порядке съезжают по сопке Михала.

https://www.instagram.com/p/B 13 _Oqj_x-/

Видео сопровождается известной «Песенкой фронтового шофера» в исполнении популярного советского певца и актера времён Великой отечественной войны Марка Бернеса.

Отметим, как сообщало, ранее сатло известно, что популярную песню времён Великой Отечественной войны «Синий платочек» на слова Я. Гольденберга и музыку Е. Петерсбургского в обработке Ю. Романова записал и выложил в виде видеоклипа ансамбль «Воронежские девчата».