Нижний Новгород, , 10:25 — REGNUM Публикация недостоверной информации о ситуации с распространением коронавируса повлекла составление протокола об административной ответственности в отношении жителя Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации представителей МВД, в апреле полицейские ОП № 4 УМВД России по г. Нижнему Новгороду выявили на странице жителя города в одной из соцсетей пост со сведениями о ситуации с коронавирусной инфекцией, не соответствующими действительности.

Личность гражданина была установлена, и в отношении него был составлен протокол о нарушении ч. 9 ст.13.15 КоАП РФ в части распространения заведомо недостоверной информации. Жителю Нижнего Новгорода грозит наказание по этой статье в размере от 30 до 100 тыс. рублей.

Сотрудники полиции передали материалы дела об административном правонарушении в суд, который определит виновность гражданина и назначит наказание в соответствии с действующими законами РФ.