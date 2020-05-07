Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM В Ленинградской области с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 163 медицинских работников, в том числе у 55 врачей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 7 мая представитель комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Медработники с положительными тестами на коронавирус есть в 18 медицинских учреждениях Ленинградской области.

«Ситуация в области непростая, у нас есть закрытые полностью медучреждения, среди которых и Гатчинская клиническая межрайонная больница», — уточнили в ведомстве.

В Гатчинской больнице очаг заражения выявлен в хирургическом отделении. Ранее стало известно о смерти от COVID-19 одной из медицинских сестер, работавших там — 50-летней Натальи Хечумовой. В настоящий момент двое врачей из этого отделения находятся в реанимации.

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В связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки и распространением новой коронавирусной инфекции, с 6 мая и до особого распоряжения приостановлен прием пациентов во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях Гатчинской больницы: поликлиниках, врачебных амбулаториях, отделениях и кабинетах врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктах и фельдшерских здравпунктах. Кроме того, плановый прием приостановлен во всех стационарах Ленинградской области.

Добавим, всего с начала пандемии в регионе выявлен коронавирус у 1200 человек, выздоровели 266 человек, умерли трое, в том числе две медсестры из Гатчины и Волосово и пожилой мужчина.

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