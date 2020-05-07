Берн, , 10:31 — REGNUM Прием антиандрогенных препаратов, подавляющих синтез тестостерона, снижает вероятность смерти мужчин от заболевания COVID-19. К такому выводу пришли швейцарские учёные, сообщает 7 мая пресс-служба Европейского общества медицинской онкологии (ESMO).

Собранные данные подтверждают предположение о том, что между повышенной уязвимостью мужчин перед коронавирусной инфекцией и работой половых гормонов существует связь, заявил профессор университета в швейцарском Лугано Андреа Алимонти.

Большую подверженность мужчин SARS-CoV-2 отметили ещё китайские медики во время вспышки коронавируса в Ухане. Среди мужчин чаще наступает и летальный исход. Часть специалистов считает, что это связано с большим содержанием в пневмоцитах легких мужчин молекул рецептора ACE2 и белка TMPRSS2. Через эти молекулы вирус проникает в клетки.

Группа Алимонти наблюдала за пациентами в Венеции, среди которых были мужчины с карциномой предстательной железы. Эти пациенты, принимавшие антиандрогенные препараты, реже умирали от COVID-19 или легче переносили заболевание. В Венеции такие препараты принимали более 5,2 тыс. мужчин, из них только у четверых выявили COVID-19, смертей среди них не было.

Антиандрогены снижают концентрацию белка TMPRSS2, который участвует и в развитии раковой опухоли, и в распространении коронавируса по организму. Учёные предлагают провести соответствующие клинические испытания.