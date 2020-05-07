Саранск, , 10:17 — REGNUM В Мордовии лечением пациентов с коронавирусом в настоящее время занимаются 15 медицинских организаций республики. Для граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией подготовлено 988 коек, сообщает оперативный штаб республики по итогам совещания главы региона Владимира Волкова.

При этом сейчас 923 койки уже заняты. Два обсервационных отделения региона работают на полную мощность.

Медики республики переведены на режим 14-дневной вахты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 6 мая выявлено 54 новых случая заражений коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 977 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровели и выписаны 145 жителей республики. Шесть человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

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