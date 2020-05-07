Москва, , 10:11 — REGNUM Следователи проводят обыск в квартире основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщает 7 мая ТАСС.

Источник агентства рассказал, что следователи «проникли в жилище Воронцова в Москве».

«Дверь он сам не открыл, поэтому ее пришлось сломать», — цитирует СМИ собеседника.

В рамках какого уголовного дела проводится обыск, источник не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов попал под уголовное преследование.

По данным следствия, 2 апреля 2020 года на стене одного из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Владимир Воронцов разместил сообщение анонимного автора о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку. Данная информация была представлена под видом достоверного сообщения.

В апреле было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

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