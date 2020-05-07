Тамбов, , 10:11 — REGNUM 75 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Тамбовской области за последние сутки, данные 7 мая опубликовал региональный оперштаб.

Среди новых пациентов семеро детей в возрасте от 10 до 16 лет, возраст взрослых от 18 до 91 года.

Всего в регионе на 7 мая выявлено 1046 положительных тестов на коронавирус. 97 человек выписаны. Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались.

В больницах Тамбовской области находятся 357 человек, из них у 207 положительные тесты на коронавирус, диагноз «пневмония» у 180 человек.